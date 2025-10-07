Kars'ta öğrenciler Küresel Sumud Filosu'na destek için buluştu

Kars'ta öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında Kars'taki Ziya Gökalp Ortaokulunda öğrenciler okul bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler daha sonra "Özgür Filistin" ve "Gazze" koreografisi oluşturarak Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekti.

80. Yıl Cumhuriyet Anaokulunda Filistin konulu resim sergisi açılırken, Gazi Kars Anadolu Lisesinde ise öğrenciler Türk ve Filistin bayrağı açarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı gönderdi.

- Sarıkamış

Sarıkamış ilçesindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "Erdem-Değer- Eylem" yaklaşımı esas alınarak "Filistin Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.