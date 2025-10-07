Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta öğrenciler Küresel Sumud Filosu'na destek için buluştu

        Kars'ta öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:37 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:37
        Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında Kars'taki Ziya Gökalp Ortaokulunda öğrenciler okul bahçesinde bir araya geldi.

        Öğrenciler daha sonra "Özgür Filistin" ve "Gazze" koreografisi oluşturarak Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekti.

        80. Yıl Cumhuriyet Anaokulunda Filistin konulu resim sergisi açılırken, Gazi Kars Anadolu Lisesinde ise öğrenciler Türk ve Filistin bayrağı açarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı gönderdi.

        - Sarıkamış

        Sarıkamış ilçesindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "Erdem-Değer- Eylem" yaklaşımı esas alınarak "Filistin Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

        Okullarda öğretmen ve öğrenciler, Gazze'de yapılanları resimlere yansıttı. Okulların önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler açılarak İsrail protesto edildi.

        Ayrıca Sarıkamış Gazi Paşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde koreografi yaparak "Free Gazze" yazısı oluşturdu.

        Etkinliklere, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok ve şube müdürleri destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

