        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada maganda kurşunu isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:27 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:27
        Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada maganda kurşunu isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet ve Mehmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        Taraf avukatları ile Muhammet Poyraz Erdağ'ın annesi Meltem ve babası Murat Erdağ, ağabey ve ablası da duruşmada hazır bulundu. Anne Erdağ, duruşmaya oğlunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Yaşamaya hakkım var" yazılı tişörtle geldi.

        Erdağ ailesine bazı vatandaşlar da adliye bahçesine gelerek destek verdi.

        Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye çevresinde, vatandaşlar tek tek aranarak bahçeye ve adliyeye alındı.

        Tutuklu sanık Yağup Y, tahliyesini isteyerek, "İflas ettim mağdurum, ailem çocuklarım perişan oldu. Kamera kayıtları var, tahliyemi istiyorum." dedi.

        Bunun üzerine söz alan anne Meltem Erdağ ise adalete güvendiğini belirterek, "Olan bize oldu, onlar 'biz mağdur olduk' diyorlar. Onun çocukları okula gidiyor, benim çocuğum gitmiyor. Biz her sabah eşimle mezarlığa gidiyoruz. Kim her sabah saat altıda mezarlığa gider? En ağır cezayı almalarını istiyorum, ömür boyu çıkmasınlar. Beni mahvettiniz, adalete güveniyorum, sizlere güveniyorum." ifadelerini kullandı.

        Baba Murat Erdağ ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti de 5 sanığın da tutukluluk halinin devamına, olay yerinden keşif yapılmasına, beyanı alınamayan tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

        - Olay

        Kars'taki İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna 29 Ekim 2024'te düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ, kurşun isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

        Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Kazim, Yağup ve Yusuf Y'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet ve Mehmet A'nın ise aralarında husumet olan diğer sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

