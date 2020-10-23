Kars’ta kedi ve çocuğun dostluğu kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta ders çalışan çocuğun sırtına oturan kedi, cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Alem köyünde evde ders çalışan ilkokul öğrencisi Adem Özyağcı, sırtına binen kedisi ‘Duman’ ile bir süre ders çalıştı.

Adem Özyağcı’nın sırtına binen kedisi Duman ile arasındaki bağ ise dikkat çekti.

Ders çalışan çocuğun sırına binen kedi, insanlarla hayvanlar arasında kurulan bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.