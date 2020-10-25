Kars Ağadeve köyü karantinaya alındı

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında Kars merkez Ağadeve köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Ağadeve Köyü, karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.