Kars Ağadeve köyü karantinaya alındı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında Kars merkez Ağadeve köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Ağadeve Köyü, karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.