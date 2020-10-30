Selim Modern Otogarı tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selim Modern Otogarı tamamlandı

İHA

Selim Modern Otogarı tamamlandı

Selim Belediye Başkanlığı’nca geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Modern Otogar Binası tamamlandı. Tamamlanan otogarın tabelası asıldı.
Göreve geldiği 2014 yılından itibaren Selim’de hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştiren AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, Modern Otogar’ın da yapımını bitirdi. Ufak tefek işleri kalan otogarın önümüzdeki günlerde açılması planlanıyor.
Selim Belediye Başkanlığı’na seçildiği günden itibaren yol, kaldırım, altyapı, eski baraka işyerlerinin sökülerek yerine yenisinin yapılması, yürüyüş yolları, park ve bahçeler, kent meydanı, hayvan pazarı, doğalgaz gibi ilçede önemli projeleri hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunan başarılı Belediye Başkanı Coşkun Altun, son olarak ilçeye Modern Otogar Hizmet Binası kazandırdı. Görünümüyle ilçeye değer katacak olan otogar vatandaşların sağlıklı ortamda hizmet almasını sağlamış olacak.
Görev yaptığı 6,5 yılda ilçeyi baştan aşağıya yenileyerek adeta Selim’i baştan aşağıya değiştiren Başkan Altun, “Otogar Binamız tamamlandı. Allah’ın izniyle ufak tefek işleri bittikten sonra hizmete açacağız. Otogar’ın yapımında bizlere destek veren Milletvekillerimiz Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanımız Adem Çalkın olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir otogarımız oldu. Milletimize hayırlı olsun” dedi.
Yapımı tamamlanan Selim Modern Otogar’ının önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak. Otogar’da çok amaçlı olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ın kurtuluşu’nun 100. yıldönümü
YEREL HABERLER Kars’ın kurtuluşu’nun 100. yıldönümü
Kars’ta bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi
YEREL HABERLER Kars’ta bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi
Sarıkamış’ta 29 Ekim’de Jandarmadan anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta 29 Ekim’de Jandarmadan anlamlı etkinlik
Sarıkamış’ta yol kenarında yaralı ayı bulundu
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta yol kenarında yaralı ayı bulundu
Binlerce araçtan “Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu
YEREL HABERLER Binlerce araçtan “Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu
Vali, Belediye Başkan Vekili Öksüz, Kars Vadisi inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali, Belediye Başkan Vekili Öksüz, Kars Vadisi ...
Kars’ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kars’ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
Sarıkamış’ta Mevlid Kandili ihya edildi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta Mevlid Kandili ihya edildi
Sarıkamış’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ...
Harakani Hazretleri'nin türbesine kandilde ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Harakani Hazretleri'nin türbesine kandilde ziyaretçi ...
Kağızman Gençler Birliği Spor yönetimden kaymakam ve belediye başkanına 36 numaralı forma
YEREL HABERLER Kağızman Gençler Birliği Spor yönetimden kaymakam ve ...
Arpaçay’da bir ev, ahır ve samanlık yandı
YEREL HABERLER Arpaçay’da bir ev, ahır ve samanlık yandı
Kars'ta caddeler bayraklarla donatıldı
YEREL HABERLER Kars'ta caddeler bayraklarla donatıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X