Selim Modern Otogarı tamamlandı

Selim Belediye Başkanlığı’nca geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Modern Otogar Binası tamamlandı. Tamamlanan otogarın tabelası asıldı.

Göreve geldiği 2014 yılından itibaren Selim’de hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştiren AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, Modern Otogar’ın da yapımını bitirdi. Ufak tefek işleri kalan otogarın önümüzdeki günlerde açılması planlanıyor.

Selim Belediye Başkanlığı’na seçildiği günden itibaren yol, kaldırım, altyapı, eski baraka işyerlerinin sökülerek yerine yenisinin yapılması, yürüyüş yolları, park ve bahçeler, kent meydanı, hayvan pazarı, doğalgaz gibi ilçede önemli projeleri hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunan başarılı Belediye Başkanı Coşkun Altun, son olarak ilçeye Modern Otogar Hizmet Binası kazandırdı. Görünümüyle ilçeye değer katacak olan otogar vatandaşların sağlıklı ortamda hizmet almasını sağlamış olacak.

Görev yaptığı 6,5 yılda ilçeyi baştan aşağıya yenileyerek adeta Selim’i baştan aşağıya değiştiren Başkan Altun, “Otogar Binamız tamamlandı. Allah’ın izniyle ufak tefek işleri bittikten sonra hizmete açacağız. Otogar’ın yapımında bizlere destek veren Milletvekillerimiz Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanımız Adem Çalkın olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir otogarımız oldu. Milletimize hayırlı olsun” dedi.

Yapımı tamamlanan Selim Modern Otogar’ının önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak. Otogar’da çok amaçlı olarak vatandaşlara hizmet verecek.

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