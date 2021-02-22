Kars’ta jandarma yaşlıları unutmadı

Kars’ta jandarma yaşlı vatandaşları unutmadı. Jandarma ekipleri ziyaret ettikleri yaşlılara çeşitli hediyeler verdi.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca merkez ve köylerde ikamet eden 57 yaşlı vatandaşlar ziyaret edilerek, ihtiyaçları tespit edildi, sorunlarının dinlendi ve sorun ve sıkıntıları çözüldü.

Yaşlıların her zaman baş ütünde yeri olduğunu belirten jandarma ekipleri, büyüklerin huzur ve mutluluğu için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirttiler.

Jandarma ekiplerince ziyaret edilen 57 yaşlı vatandaşa çeşitli hediyeler verilirken, jandarma ziyaret ettiği vatandaşların sağlık kontrollerini de yaptı. Jandarmanın ziyaretinden memnun kalan vatandaşlar, “Allah devlete zeval vermesin” dediler.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.