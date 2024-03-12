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        Kars'ta "Pelviperineoloji ve Fonksiyonel Kadın Genital Estetik Sempozyumu" düzenlendi

        Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından "Pelviperineoloji ve Fonksiyonel Kadın Genital Estetik Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:10
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        Kars'ta "Pelviperineoloji ve Fonksiyonel Kadın Genital Estetik Sempozyumu" düzenlendi
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        Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından "Pelviperineoloji ve Fonksiyonel Kadın Genital Estetik Sempozyumu" başladı.

        Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen sempozyuma, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kahraman Ülker, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Karabağ, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe, Uluslararası Pelviperineoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akın Sivaslıoğlu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda kadın doğum uzmanları ile öğrenciler katıldı.

        Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, sempozyumun başarılı olmasını, sonuçlarının herkese fayda sağlamasını temennisinde bulundu.

        Kılıç, "Endikasyon alanına giren birçok problemi ve arzusu olan, ihtiyacı bulunan kadınlarımızın bu problemlerine çözüm bulma noktasında Kars'ta bir ses vermek üzere aramıza geldiniz. Umarım bu süre içerisinde kendi açınızdan çok önemli gördüğünüz konuları ele alırsınız, meslektaşlarınızın bilgi, tecrübe paylaşımlarına vesile olmuş olursunuz. Biz de sizler sayesinde görünürlüğümüzü biraz daha arttırmış oluruz." diye konuştu.

        Uluslararası Pelviperineoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akın Sivaslıoğlu ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe de selamla konuşması yaptı.

        Konuşmaların ardından sempozyumun ilk oturumu Levent Keskin, Aslıhan Yurtkal ve Samet Kırat moderatörlüğünde Müjde Canday'ın "Pelvik Anatomi", Gülin Feykan Yeğin'in "İntegral Teori Tabanlı Hasta Değerlendirilmesi", Yakup Kumtepe'nin "Pelviperineolojide Laparoskopik Girişimler" ve Akın Sivaslıoğlu'nun "Askı Cerrahilerine Genel Bakış" sunumlarıyla devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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