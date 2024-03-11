Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, trafik kazasında yaralandı

        AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, trafik kazasında yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 23:39 Güncelleme: 11.03.2024 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, trafik kazasında yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, trafik kazasında yaralandı.

        Murat Uray idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Uray yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uray, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve bazı partililer, Uray'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyanın silah devi ABD
        Dünyanın silah devi ABD
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        İlkbaharda yağan kar Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki turizmcileri sevindirdi
        İlkbaharda yağan kar Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki turizmcileri sevindirdi
        TBMM Başkanvekili Adan Sarıkamış'ta konuştu:
        TBMM Başkanvekili Adan Sarıkamış'ta konuştu:
        TBMM Başkanvekili Adan, Kars'ta konuştu:
        TBMM Başkanvekili Adan, Kars'ta konuştu:
        TBMM Başkanvekili Adan, Kars'ta konuştu:
        TBMM Başkanvekili Adan, Kars'ta konuştu:
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turistler ilkbaharda kayak yapmanın keyfini çık...
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turistler ilkbaharda kayak yapmanın keyfini çık...
        İlkbaharda beyaza bürünen Kars'ta tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi
        İlkbaharda beyaza bürünen Kars'ta tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi