Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turistler ilkbaharda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler, ilkbaharda sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, kar kalınlığı 155 santimetreyi geçti.

İlkbaharda merkezdeki pistlerde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, kayak, kızak ve snowboard yapıyor.

Yoğun kar nedeniyle merkezde kayak keyfinin nisan ortalarına uzaması bekleniyor.

Kayak eğitmeni Adem Şen, AA muhabirine, baharda sezonun çok iyi geçtiğini belirterek, "Kristal karın keyfini çıkaran tatilciler Sarıkamış'a akın etti. Şu anda Sarıkamış doluluk oranında zirveyi yakalamış durumda, bu kar keyfini kimsenin kaçırmasını istemiyoruz." dedi.

Ankara'dan gelen Berdan Taykulu da Sarıkamış'ı ilk kez ziyaret ettiğini dile getirerek, "Keşke daha önce de gelseydim. Çok keyifliydi, hava ve pist çok güzeldi. Her zaman burada olmak için elimden geleni yapacağım. Burası başka bir dünyaymış." ifadelerini kullandı.