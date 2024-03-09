TBMM Başkanvekili Adan, Kars'ta konuştu:

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kars'ın yiğitler şehri olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı söylemeyen bir siyasi partiye Kars'ı teslim edecek misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir günah işlenebilir mi?" dedi.

Adan, Kars'ta beraberindeki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Ankara Milletvekili Erkan Bülent Haberal, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, MHP MDK üyesi Taner Gökçek ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger için destek isteyen Adan, buradaki konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti.

Cumhur İttifakı'nın bir Türkiye ittifakı olduğunu anlatan ve 14-28 Mayıs 2023 seçimlerini hatırlatan Adan, şöyle devam etti:

"MHP ile AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yıkılacak diye sevinenler kimlerdi? Karslılar değildi. Vergisini veren, onurlu yaşayan, bu bayrağa saygı duyan hiç kimse sevinmiyordu ama DEM'in adını koyduğu, bu milletin evlatlarına, polisine, bölgedeki vatandaşlara kurşun sıkan terör örgütü sevinçten adeta çılgınlarca sevinçler yaşıyordu. Öbür taraftan 15 Temmuz'da TSK'nın karargahını basan, devleti kuran Meclisi bombalayan ve 47 özel harekat mensubunu yakarcasına öldüren, askerimizi, polisimizi çatıştıran bir başka terör örgütü, dışarıya güdümlü FETÖ'cüler çok seviniyordu. Milletimiz buna fırsat vermedi. Hem Cumhur İttifakı'nı parlamento aritmetiğinde öne geçirdi hem de Türk devletini yönetme iradesini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza vererek Türkiye büyük bir beladan kurtuldu. O gün bu fırsatı vermeyenler, milletimiz o gün FETÖ'cüye, bölücüye, PKK'lıya bu fırsatı vermedi. Bugün de vermeyecek."

Kars'ta gördüğü hava, inanç ve beraberliğe bakarak Belediye Başkan adayı Senger'in seçimi kazanacağına inandığını vurgulayan Adan, Kars'tan yükselen sesin, bölücünün ve devlete düşman olanların nefesini kesecek güçlü bir ses olması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

- "Bölücüler, FETÖ'cüler tekrar işbirliği yapmışlar"

Kars'ın yiğitler, teslim olmayan ve boyun bükmeyen bir şehir olduğunu vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı söylemeyen bir siyasi partiye Kars'ı teslim edecek misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir günah işlenebilir mi? Bugün sizin muhatabınız keşke devlete, bayrağa, Türkiye'nin birliğine bağlı bir iradeyle karşınıza çıkmış birileri olsaydı ama çok samimi bir şekilde itiraf ediyorum ki bölücüler, FETÖ'cüler tekrar iş birliği yapmışlar. Karşımıza bazı tezgahlar ortaya koymaktadırlar. Türkiye, Cumhur İttifakı'yla bir kartal pençesi gibi Karabağ'ı Ermenilerden alıp Azeri topraklarına kattı. Biz buralarda geçmişte bir mağlubiyet yaşadık ama çok süratli bir şekilde kendimizi toparlayıp Bakü'ye gittik. Azerbaycan'da bir büyük zafere öncülük ettik. İşte o gün Azerbaycan'a gidenler şimdi SİHA'larımızla gidip oralarda Karabağ'ı Ermenilerden alıp esas hakkı olan Azeri topraklarına katıyoruz."

Gazze'de İsrail'in katliamlarına dikkati çeken Adar, bugünlerde 30 binin üzerinde vatandaşın dünyanın gözü önünde öldürüldüğünü belirterek, "Ramazan, ezan, çocuk ve kadın demiyorlar öldürüyorlar. Orada da biz varız. Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir ses olarak varız. Ayrıca Cumhurbaşkanı'mız da çok güçlü bir mücadeleyle dünyanın dikkatini çekiyor. Allah'ın izniyle orada da biz o haklı davanın sahibi olarak tarihe geçeceğiz. Cumhur İttifakı olarak Libya'da, orada, burada Türk milletini sıkıştırmak isteyenlere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye, terörün ülkede nefesini kesti şimdi de dışarıda kesiyor." dedi.

Adan, ziyaretin ardında, beraberindekilerle kentteki bir düğün salonunda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı.