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        İlkbaharda beyaza bürünen Kars'ta tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi

        Kars'ta ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:27
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        İlkbaharda beyaza bürünen Kars'ta tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi
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        Kars'ta ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.

        Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen doğada tilkiler kar üstünde yiyecek arayışını sürdürdü.

        Susuz ve Arpaçay ovalarında kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışırken kameralarla kaydedildi.

        Kağızman-Kars kara yolunda da tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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