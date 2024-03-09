İlkbaharda beyaza bürünen Kars'ta tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi

Susuz ve Arpaçay ovalarında kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışırken kameralarla kaydedildi.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen doğada tilkiler kar üstünde yiyecek arayışını sürdürdü.

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