Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        TBMM Başkanvekili Adan Sarıkamış'ta konuştu:

        TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Türkiye'nin baştan başa kalkınması konusunda güçlü projeleri olan bir muhalefet olsaydı ama muhalefeti görüyorsunuz birbirlerine neler söylüyorlar siyaseti de yıpratıyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:31 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanvekili Adan Sarıkamış'ta konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Türkiye'nin baştan başa kalkınması konusunda güçlü projeleri olan bir muhalefet olsaydı ama muhalefeti görüyorsunuz birbirlerine neler söylüyorlar siyaseti de yıpratıyorlar." dedi.

        Adan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine büyük hassasiyet gösteren bir parti olduklarını söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit etmek isteyenlerin nefeslerinin kesildiğini ifade eden Adan, "Diyarbakır'dan, Edirne'ye, Tunceli'den Sivas'a kadar bu memlekette bulunan tüm vatandaşları bağrımıza, yüreğimize sığdıracağız ve onları kardeş gibi kabul edip mücadele edeceğiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatı bu şekildedir." dedi.

        Bu memleketi sevdiklerini, hangi sorumluluk verirseler onu yerine getireceklerini anlatan Adan, "Keşke Türkiye'nin birliğine, beraberliğine kardeşliğine bizim kadar inanan... Türkiye'nin baştan başa kalkınması konusunda güçlü projeleri olan bir muhalefet olsaydı ama muhalefeti görüyorsunuz birbirlerine neler söylüyorlar siyaseti de yıpratıyorlar." diye konuştu.

        Adan, gittikleri yerlerde vatandaşların genel seçimlerin Cumhur İttifakı'nın kazanmasından dolayı memnuniyetini dile getirdiğini anlattı.

        - "(Gazze'de) Çocuk, kadın demeden vuruyorlar"

        Cumhur İttifakı'nın, Türkiye ittifakı olduğunu ve hiçbir menfaate dayanmadığını vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

        "Cumhur ittifakı, Türkiye'nin kendisini koruma ittifakıdır. Dışarıda mazlumu koruma ittifakıdır. Biz Karabağ'da varız. Allah'a çok şükür İsrail zulmüne karşıyız, orada ki 30 bine aşkın Müslümanı nasıl katlettiklerini, nasıl şehit ettiklerini görüyorsunuz. (Gazze'de) Çocuk, kadın demeden vuruyorlar. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de çok büyük duyarlılıklarla bu meseleyi dünya kamuoyuna taşıyorlar. Dolasıyla bizim hareketimiz Türkiye'yi korumak ve nerede mazlum varsa onun sesi olma mücadelesidir, bir Türkiye mücadelesidir. Tıpkı Sarıkamış'taki gibi şu anda Sarıkamış dağlarında, Tunceli'den Edirne'ye, Diyarbakır'dan Yozgat'a Sivas'a Kayseri'ye bütün illerden şehitlerin yattığı yer orası. Biz Türkiye'yiz, Sarıkamış'ta bu mücadelenin öncüsü, bu mücadelenin kahramanlığını yapan bir yer."

        Sarıkamış Belediye Başkan adayı Serdar Kılıç'a destek isteyen Adan, partililerin çalışması gerektiğini söyledi.

        Adan ve beraberindeki MHP Ankara Milletvekili Erkan Bülent Haberal, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, MHP MDK üyesi Taner Gökçek ve MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ile Sarıkamış Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        TBMM Başkanvekili Adan, Kars'ta konuştu:
        TBMM Başkanvekili Adan, Kars'ta konuştu:
        TBMM Başkanvekili Adan, Kars'ta konuştu:
        TBMM Başkanvekili Adan, Kars'ta konuştu:
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turistler ilkbaharda kayak yapmanın keyfini çık...
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turistler ilkbaharda kayak yapmanın keyfini çık...
        İlkbaharda beyaza bürünen Kars'ta tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi
        İlkbaharda beyaza bürünen Kars'ta tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Sarıkamış'ta kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
        Sarıkamış'ta kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor