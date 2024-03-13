Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 16 bin boş/doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 27 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 20 litre etil alkol, 13 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 1 pompalı tüfek, 2 şarjör, 13 kartuş ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezi ve Selim ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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