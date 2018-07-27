Daha önce Romanya’da bulunan Braila ve Sibiu Belediyeleri ile teslimat anlaşmaları imzalayan Karsan, son olarak Brasov Belediyesi’nin açtığı 105 adetlik dizel otobüs ihalesinin tamamını kazanma başarısı gösterdi. İhale kapsamında Brasov Belediyesi’ne 10, 12 ve 18 metre sınıflarında toplam 105 adet otobüs teslimatı gerçekleştirecek olan Karsan, böylece hem 129 milyon TL’lik önemli bir satışa imza attı hem de bugüne kadar tek seferde en yüksek adetli Menarinibus Citymood satışını gerçekleştirdi.

Romanya’nın kendileri için çok önem verdikleri bir pazar olduğunu belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiğimiz teslimatlar çerçevesinde Romanya yollarında bulunan araçlarımız bizler için önemli referans oluyor. Karsan markalı otobüsler Romanya’nın dört bir yanında görülebiliyor. Braila ve Sibiu’da 50 adedin üzerinde Jest ve Atak’larımız var, Sibiu Belediyesi’nin ardından Brasov Belediyesi’nin açtığı 105 adetlik otobüs ihalesinin tamamını da kazanmamızla birlikte buralarda da 10-12-18 metrelik otobüslerimiz olacak. Teslim edeceğimiz araçların 3 yıllık bakımını da kapsayan ihale doğrultusunda, otobüslerin teslimatını 2018 ve 2019 yılları içerisinde gerçekleştireceğiz. Avrupa’da hız kesmeden yayılmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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