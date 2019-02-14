Türkiye’de son dönemlerde en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinden biri kart kopyalama oldu. Dolandırıcılar bu yöntemde bankaların ATM’lerine yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle, vatandaşların kart bilgilerinin kopyalayıp, hesapları boşaltıyor.

Türkiye’de banka ve kredi kartı dolandırıcılığında en çok karşılaşılan yöntemlerden olan kopyalama düzeneğine karşı nelere dikkat edilmeli? İşlem yapmak için gittiğiniz ATM’ye, kartınızı yerleştirmeden ilk neye bakılmalı?

Dolandırıcılar, bu düzeneği yerleştirdikleri ATM’leri kullanan vatandaşlardan hesaplarını boşaltıyor. Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre bu düzenekte iki temel unsur bulunuyor. Bunlardan ilki ATM’lerdeki kart giriş aparatının üzerine yerleştirilen ve ATM’ye takılan banka veya kredi kartının numarasını kaydeden sistem.

KAMERA İLE ŞİFREYİ KAYDEDİYOR

Dolandırıcıların kart kopyalamak için kullandığı düzenekte ikinci unsur ise genelde ATM’deki klavye ve tuş takımının hemen üzerine yerleştirilen kamera sistemi. Bu kamera kayıt cihazı, ATM’ye gelen vatandaşın şifresini girerken, tuş takımı görüntülerini kaydediyor.

Bu iki aparat da özel olarak dikkat edilmezse, çoğu vatandaşın fark edemeyeceği şekilde ATM’ye dışarıdan monte ediliyor. Böylece kart numarası ve şifre bilgileri ikili ve eşli olarak dolandırıcıların eline geçiyor. Türkiye’de 65 milyon kredi kartı ve 140 milyon da banka kartı olduğu hesaba katıldığında ATM’de işlem yaparken bu iki hassas bölüme özellikle dikkat etmek gerekiyor.

İşte o düzenek: