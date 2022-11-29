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Kas hastası genç cimnastik sayesinde hayata tutundu

Van'da doğuştan DMD kas hastalığı olan ve yaşının ilerlemesiyle fiziksel aktivitelerini yapmakta zorlanan 17 yaşındaki Caner Karakoç'un hayatı, geçen yıl başladığı cimnastik sayesinde değişti

Kas hastası genç cimnastik sayesinde hayata tutundu
Kas hastası genç cimnastik sayesinde hayata tutundu
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AA

İpekyolu ilçesinde, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastalığı teşhisi konulan Karakoç, 14 yaşına geldiğinde kol ve bacaklarını hareket ettirmekte güçlük çekti.

Rahatsızlığının ilerlemesiyle destek alarak yürüyebilen ve bu nedenle fizik tedavi merkezine giden Karakoç, fizyoterapistleri tarafından kaslarının güçlendirilmesi amacıyla cimnastiğe yönlendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ferdi Sporlar Merkezi cimnastik salonunda antrenörlerinin desteğiyle kuvvet, dayanıklılık, esneklik, çabukluk, el ve ayak koordinasyonu hareketleri yapan Karakoç, bu sayede kas erimesini durdurmayı başardı.

Günden güne fiziksel hareketlerini geliştirerek kaslarını güçlendiren, tek başına yürümeye başlayan Karakoç'un gelişimi hem ailesini hem de antrenörlerini sevindirdi.

Karakoç, rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için cimnastiğe başladığını söyledi.

Bu süreçte ailesinin ve antrenörlerinin hep yanında olduğunu anlatan Karakoç, "Yaptığımız esneme ve güçlendirme hareketleri hastalığıma çok iyi geldi. Her zaman yanımda olan destek veren antrenörlerime teşekkür ederim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi.

"HASTALARI CİMNASTİĞE YÖNLENDİRİYORUZ"

Cimnastik ve Dans Sporları Antrenörü Serhat Çınar da Karakoç'un spora ilk başladığı zaman destek alarak yürüyebildiğini, şimdi buna ihtiyaç duymadığını belirtti.

Karakoç ile buluşmalarının babası aracılığıyla olduğunu dile getiren Çınar, şöyle konuştu: "Babası bir çeşit kas hastalığından bahsetti. Ben de elimden geleni yapacağımı söyledim. Fizyoterapist doktorumuz eşliğinde ve benim gözetimimde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Caner'den önce Yusuf adında aynı hastalık teşhisi konulan bir öğrencimiz vardı. Doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz, cimnastik sporunu önermişlerdi. Biz de ilgilendik ve antrenman programı hazırladık, özel program düzenledik ve başarıya ulaştık. Vücut fonksiyonları tamamen düzeldi. Umarım aynı başarıyı Caner'le birlikte de elde ederiz."

Antrenman sürecinden sonra Karakoç'un durumunun iyiye gittiğini bildiren Çınar, "İhtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor, yürüyebiliyor. Suyunu içebiliyor. Bunlar bizim için mutluluk verici. Bu durumlar uzun süreç alıyor. Umarım kardeşimiz daha iyi olacak" dedi.

Fizyoterapist Şahin Ağrı ise hastaların psikososyal durumlarını ve fiziksel becerilerini geliştirmeleri için cimnastiğe yönlendirdiklerini belirterek "Caner'in 3 yıllık fizyoterapistiyim. Kaslarında güçsüzlük ve kalıtsal bir hastalık var. Kendisine fizik tedavi uyguluyoruz. Bunun dışında sosyal ve ruhsal gelişimi için cimnastiğe de yönlendirdik. Caner, cimnastiğe gitmeden önce sadece fizik tedavi aldığı için, sosyal çevresi az ve içine kapanan bir çocuktu. Şimdi gelişimi, çevreyle iletişimi daha iyi. Özellikle denge koordinasyonu acısından gelişim sağladı. Güzel gelişmeler elde etti. Bunun devam etmesi için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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