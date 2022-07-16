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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Düzce'de kasadan para çalan kişi yerlerde süründü! O anlar kameraya yansıdı!
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Kasalardan para çaldı, kameralara yakalanmamak için yerde süründü

Düzce'de 3 günde 3 kafeteryanın kasasındaki paraları çalan M.A. yakalanmamak için kafeden çıkarken süründü. Süründüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet ekiplerince yakalanan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika: Düzce'de kasadan para çalan kişi yerlerde süründü! O anlar kameraya yansıdı!
Kasadan para çaldı! Yakalanmamak için süründü!
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DHA

Düzce'de 3 günde 3 kafeteryanın kasasındaki paraları çalan, iş yerlerinden birinden sürünerek çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan M.A. tutuklandı.

Kültür ve Körpeşler mahallelerinde 3 gün içinde 3 kafeteryaya giren hırsız, iş yerlerinin kasalarındaki paraları çaldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, bir iş yerinde kasadaki paraları poşete koyup güvenlik kameralarına yakalanmamak için yerde sürünerek dışarı çıktığını tespit etti. Yapılan araştırmada, şüphelinin M.A. olduğu saptandı. M.A., Hamidiye Mahallesi´ndeki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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