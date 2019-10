Bu ay gerçekleşecek konserler, sergiler, oyunlar ve diğer kültür-sanat etkinlikleri için etkinlik takvimine göz atın!

MÜZİK VE FESTİVALLER

Trakya Rap Festivali, 23 Kasım

Gloria Park, Edirne

Trakya Rap Festivali, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek. Festivalde Ceza, Şehinşah, Ben Fero, Anıl Piyancı, Alaturka mavzer sahne alacak.

Elif Çağlar Quartet, 1 ve 23 Kasım

Zorlu PSM İstanbul

Caz kompozisyonu eğitimi alan Elif Çağlar, "Roxy Müzik Günleri" birincisi grubu "Bağdat Avenue" ile "-10" isimli bir albüm çıkardı. Queens College bünyesindeki "The Aaron Copland School of Music"'ten ödülle mezun olan ilk Türk oldu. Elif Çağlar, 1 ve 23 Kasım’da Zorlu’da.

Mazhar Alanson, 1 Kasım

Jolly Joker Vadistanbul

Unutulmaz şarkıların bestecisi Mazhar Alanson, 1 Kasım'da sizlerle.

Ezginin Günlüğü, 1-13-15 ve 28 Kasım

İstanbul ve Kocaeli

Uzun yıllardır birlikteliklerini sürdüren ve birçok başarılı şarkıya imza atan Ezginin Günlüğü, sevenleri ile buluşmaya devam ediyor...

Ümit Besen & Pamela, 8 Kasım

Moda Kayıkhane

Son dönemde piyano dışındaki diğer enstrümanlara olan hâkimiyeti ile de kendinden söz ettiren, davul ve elektro gitar çalarak rock parçalarını ustaca yorumlayan Ümit Besen, bu defa şarkıcı Pamela ile 'Başka' tarzda bir konser ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Fizy İstanbul Müzik Haftası, 09 Kasım

Volkswagen Arena

Türkiye’nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşuyor. Teoman, Haluk Levent, Pentagram, Norm Ender, Moğollar, Pilli Bebek 9 Kasım Cumartesi günü Volkswagen Arena’da. Afterparty’de ise Dj Nikki Wild ve Shantel sahnede!

Birsen Tezer, 2 Kasım

Kadıköy Sahne

Buğulu ve özel sesiyle Birsen Tezer, 2 Kasım akşamı Kadıköy Sahne’de sahne alıyor.

Pera Müzikali, 3-17 ve 24 Kasım

TİM Show Center

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı ‘Pera Müzikali’nin başlıca rollerinde Gezen’in yanı sıra Cüneyt Arkın, Kayhan Yıldızoğlu ve Gönül Yazar gibi isimler yer alacak. Müzikal, 1453’ten 2019’a İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, 3 Kasım

Volkswagen Arena

Yerli alternatif sahnenin sevilen gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

İş Sanat 2019-2020 Sezonu, 14 Kasım - 7 Nisan

İş Kuleleri Salonu

İş Sanat’ın yeni konser sezonu 14 Kasım akşamı Thomas Rösner yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve keman sanatçısı Demirhan Gökbudak konseri ile başlayacak. 21 Kasım'da Sona Jobarteh konser verecek. Fırtına: Beethoven - Shakespeare 24 Kasım'da minikleri bekliyor olacak. Bana Ellerini Ver, İkinci Bahar şarkılarının mimarı Özdemir Erdoğan, birden çok jenerasyonun hayatına dokunmuş melodileriyle 27 Kasım’da İş Kuleleri Salonu’nda performans sergileyecek.

MIX Festival, 15-16 Kasım

Zorlu PSM

Bu yıl 4.sü gerçekleşecek olan festivalde dünyaca ünlü Alman, DJ ve yapımcı Apparat; son yirmi yılda Avrupa'dan çıkan en ünlü elektronik müzik sanatçıları arasında yer alan Berlin çıkışlı ikili Booka Shade; Salzburg, Porto ve Joda gibi remixleri ile dünya elektronik sahnesinde adını duyuran Worakls; renkli ritimler, güçlü vokaller ve gitardan gücünü alan Joachim Pastor; 70’lerin rock’ından, 30’ların swing’ine; klasik müzikten, triphop’a kadar uzanan geniş bir yelpazeden ilham alan Fransız yapımcı N’to; sadık bir dinleyici kitlesi olan Paris’li electro-pop ikilisi Isaac Delusion; bağımsız müzik sahnesinin son dönemlerdeki en başarılı isimlerinden Islandman; kozmik melodilerle elektronik bir dünya yaratan Fransız üçlü Jabberwocky; Belçikalı indie pop grubu SX; bazen melankolik ama her zaman melodik İngiliz indie-pop grubu Teleman; İsveçli dream-pop topluluğu The Radio Dept. ve ilhamını hip-hop, Japon disko müziği ve house türlerinden alan nev-i şahsına münhasır Ross From Friends sahne alacak.

Feridun Düzağaç, 7-9-23 Kasım

İstanbul’un çeşitli yerleri ve Tekirdağ

İlk kez Mersin’de bir grubun solisti olarak şarkı söylemeye başlayan Feridun Düzağaç, kendi müziklerini üretmeye 1988’de üniversiteden dört arkadaşıyla birlikte kurduğu Tını grubuyla başladı. 1990’lı yıllardan beri melankolik şarkı sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Düzağaç, 2009 Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde "Beni Bırakma" şarkısına çektiği klip ile Yılın Klibi Ödülü'ne layık görüldü. Sevilen aşk şarkılarının başarılı yorumcusu Feridun Düzağaç kasımda şarkılarıyla hayranlarını bambaşka diyarlara götürüyor.

Gaye Su Akyol, 7 Kasım

Moda Kayıkhane

Gaye Su Akyol, fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında 7 Kasım Perşembe günü Moda Kayıkhane sahnesinde...

Alice Müzikali, 9-10 Kasım

Zorlu PSM

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarında, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini alıyor… Müzikalde Serenay Sarıkaya Alice olarak izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşıyor.

Royal Opera House Gösterimleri: Don Giovanni, 11 Kasım

%100 Studio

Entrika, kıskançlık, zekâ, öfke ... ve intikam! Kadınları baştan çıkaran ve sonu intikamla sonuçlanan Mozart şaheseri Don Giovanni; karakterlerin karmaşık halleri, hızlı akan konusu ve komediyle birleşen karışımıyla ünlüdür. Hartmut Haenchen’in yönetiminde, muhteşem aryaları ve uluslararası vokalleriyle perdeye yansıyacak büyüleyici gösterim, operaseverlerin kalplerinde yerini alacak.

Lera Lynn, 12 Kasım

Zorlu PSM

Kült televizyon serisi “True Detective”in müziklerinin arkasındaki dâhiyane isim, çağdaş Amerikan folk sahnesinin yükselen yıldızı Lera Lynn, 12 Kasım’da Garanti BBVA konserleri kapsamında yeniden Zorlu PSM’de!

Tekfen Filarmonu Orkestrası, 13-14 Kasım

Ankara CSO Konser Salonu ve İstanbul Lütfi Kırdar Auditorium

Klasik müzik severlere, enstrümanlarının gerçek ustalarını dinletmekten heyecan duyan, Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, bu sonbahar, büyüleyici bir entonasyona ve benzersiz bir tekniğe sahip Alman klarnetçi Sebastian Manz’ı ağırlıyor.

Zola Blood, 21 Kasım

Salon İKSV İstanbul

2013’te başlayan Zola Blood hikayesi, sadece birkaç demo sayesinde ışık hızıyla ilgi çekti. The Only Thing, Infinite Games ve Heartbeat gibi electronika harikaları, Zola Blood’ın ülkemizde de hayran kitlesine kavuşmasını sağladı. Ve artık buluşma vakti geldi! Zola Blood, ilk Türkiye konseriyle Salon’da.

Nouvelle Vague, Very Very French Festival XXF, 28 ve 29 Kasım

Babylon

Repertuarını Joy Division’dan The Clash’e, Depeche Mode’dan Blondie’ye kadar birçok kült grubun parçalarının cover’larıyla oluşturan Nouvelle Vague, Very Very French Festival kapsamında İstanbul'a geliyor.

Deerhunter, 22-23 Kasım

Babylon

Indie rock, psikedelik rock ve dream pop’un önemli isimlerinden Atlanta çıkışlı Deerhunter, “Kendine Has Konserler” kapsamında 22 ve 23 Kasım’da İstanbul'a konuk oluyor.

TİYATRO VE STAND UP

Kadın Kafası, 1-22 Kasım

Torium Sahne, Akatlar Kültür Merkezi

Kadın ve erkek arasında yüzyıllardır bitmeyen bir savaş diye başlarlar klasik cümleye karşı 2 cinsi anlatırken. Peki bu bir savaş değil de gereklilikse. Yani kadının erkeğe, erkeğin kadına ihtiyaç duydukları bir dünyada beklentiler karşılanmadığı için ters düştülerse. Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci, Duygu Şen ve İrfan Kangı’nın oynadığı Kadın Kafası kasımda tiyatro severlerle!

Kaan Sekban Saçmalar, 2-7-10-11-13-19 ve 24 Kasım

İstanbul’un çeşitli mekanları ve Sakarya

10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurt dışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı talk şovları bir adım öteye taşıyarak seyirci karşısına çıkıyor.

Naif Bey ve Kumpanyası, 2 Kasım

Akbank Sanat

Naif Bey, birçok kuklacı ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılmış, kendi köşesinde sakince yaşayan aksi bir kukladır. Günün birinde komedyen olmak isteyen Gökhan ile yolları kesişir. Gökhan’ın hevesine ve samimiyetine karşılık onu öğrencisi olarak kabul eder. Oyunun metnini Gökhan yazacaktır ve daha önemlisi her gösteriden önce kendi başına sahneye çıkacak ve beş dakikalık bir performans yapacaktır. Bu Gökhan’ın kendini geliştirmesi için bir fırsat ve ödev olacaktır. Beraber sahneye çıkmaya başlarlar ve seyirci onları çok sever. 22. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali kapsamında yer alan Naif Bey Kumpanyası, Akbank Sanat'ta sizlerle.

Düğün Dündü Bugün Bugün, 2-3-8-16-24 ve 27 Kasım

İstanbul’un çeşitli yerleri ve Sakarya

Bir otelin süit odası, yeni bir hayata adım atmak üzere evlilik törenine hazırlanan genç bir çift, hazırlıkları takip eden yakın dostları, ve hayatlarına bir anda giren beklenmedik misafirler ile olaylar… Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Melis Kaygılaroğlu, Canan Atalay, Kerem Poyraz Kayaalp’ın oynadığı oyun Kasımda sizlerle.

Arzu Tramvayı, 4 ve 8 Kasım

Uniq Hall İstanbul

75 yıl önce Tennessee Williams tarafından yazılan ve tiyatro için bir dönüm noktası olarak kabul edilen, dünya klasikleri arasında gösterilen Arzu Tramvayı (A Streetcar Named Desire) Hira Tekindor’un yönetmenliğinde sahneleniyor. Oyun, Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim’i bir araya getiriyor.

Onur Ünlü Stand - Up Gösterisi

Türkiye'nin çeşitli yerleri

"Hayatta tek mantıklı şey stand-up yapmakmış gibi geliyor" diyen Onur Ünlü stand-up gösterisinde izleyicileri güldürecek.

Ivanov, 6-14-20-30-31 Kasım

DasDas İstanbul

Ivanov'un Çehov'un bütün oyunlarında bulunan bu ortak temalardan 'kendine acıma' ve 'kendi yok oluşunu hazırlama' temaları ön plana çıkıyor. Oyun oyunu Saim Güveloğlu'nun güncel rejisi, Şehsuvar Aktaş, Tansu Biçer, Tülin Özen gibi usta oyuncular ve genç bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor.

Hipokrat, 3-24-28 Kasım

İstanbul'un çeşitli yerleri

İki ayrı doktorun iki ayrı hastanede, göz göre göre iki ayrı şüpheli ölüme sebebiyet verip kendileriyle göz göze gelmelerinin hikayesi bu. Kendilerini kapattıkları hiç kimsenin gözlerinin üzerlerinde olmadığını düşündükleri bu tuvalette bir vicdan muhasebesi içindeler. Canan Ergüder ve Kenan Ece'nin yer aldığı Hipokrat’a şans verilmeli.

Aşk Geçmişim, 7-9-19-23 Kasım

Uniq Hall İstanbul ve Bursa Osmangazi Salonu

Kurumsal bir şirkette yeni işe giren Tom’un aşk hayatı tam bir fiyaskodur. Aynı şirkette çalışan Amy’nin de ondan kalır yanı yoktur. İş çıkışı bir şeyler içmeye çıkarlar ve o gece yaşadıkları ilişki sonucunda ikisi de kendini istemediği fırtınalı bir ilişkinin içinde bulur. Eski ilişkilerinin hayaletlerinden kurtulmak, kendi yaralarını sarıp gerçek aşka ulaşmak onlar için hiç kolay olmasa da, bu iki yalnız kalp sonunda birbirleri için çarptığını fark edebilecek mi?

Romantizma, 7-13-16-20-30 Kasım

İstanbul'un çeşitli yerleri

Janset ve Gökçe Özyol’un birlikte oynayacağı 2 perdelik komedi Romantizma yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan bir evlilik hastalığını sahneye taşıyor.

Ata Demirer Gazinosu, 7-14-28

BKM İstanbul

Ata Demirer kendine has üslubuyla bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırıyor, bir yandan da şarkılarıyla, tiyatro sahnesine hoş bir seda getiriyor. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Ünlü komedyen gösterisinde hem stand-up yapıyor hem ‘tek kişilik gazino’ oluyor!

Cimri, 8-9-29-30 Kasım

Çevre Tiyatrosu

Semaver Kumpanya, Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri "Cimri'yi , Çevre Tiyatrosu'nda sahneliyor. 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.andy warhol

Anne Frank'ın Hatıra Defteri, 10-17 Kasım

Altkat Sanat İstanbul

Savaşın ortasında, bir çatı katında sessizce yaşanmak zorunda kalınan 2 yıllık bir hayat. Bu 2 yılda tüm savaşın yıkımını, insanda bıraktığı izleri bir anı defterinde tutan Anne Frank. Altkat Sanat'ın merakla beklenen yeni oyunu "Anne Frank'ın Hatıra Defteri" seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor...

23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık

İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Rus edebiyatının mihenk taşı Alexandr Puşkin’in en önemli eserlerinden Yevgeni Onegin, Rusya’nın adı tarihe geçen köklü tiyatrosu Vakhtangov’un yetenekli oyuncuları ve Litvanyalı yıldız yönetmen Rimas Tuminas’ın rejisiyle sahneleniyor. Festivalde ayrıca IO, Tarihe Not Düşmek, Dünyanın Ortasında Bir Yer, Ver, Parayı, Kadar, Barakalar ve Saraylar, Her Yol Kuzeye Çıkar ve daha onlarca oyunu görebilirsiniz.

BKM Mutfak Açık Mikrofon, 6-13-20-27-28

BKM Mutfak Çarşı

Amatör komedyenlerin kendini denediği, profesyonel komedyenlerin kendini geliştirdiği etkinlik, BKM Mutfak Açık Mikrofon Ekibi tarafından düzenleniyor.

Doğu Demirkol, 9-11 Kasım

BKM İstanbul ve Mall of İstanbul

İstanbul, New York ve dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, bu sezon da seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Var Böyle Tipler - Biz Daha Önce Tanışmış mıydık, 7 Kasım

Piraye Konferans Salonu, Ankara

Yıllardır bizi, bizlere anlatarak güldüren Var Böyle Tipler, bu defa en komik, en sivri ve en gizli saklı hikayelerini bize sahneden anlatacak. Gıybet, gerdan bükme, ve 42 denye kilotlu çorap dolu bu çoklu kişilikli stand-up gösterisini kaçırmayın.

Nina - İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti, 21 Kasım

Zorlu PSM

Değişen dünyanın vahşi savaşında, ölülerin ortasında Nina, Trigorin ve Treplev... Hesaplaşmaların soğuk esintisinde, hassas hislerin gidiş hikayesi. Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'un yer aldığı oyun Zorlu PSM’de

SERGİ VE MÜZELER

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 27 Eylül'de yeniden ziyaretçilere açıldı. İskender Lahdi ve Ağlayan Kadınlar Lahdi gibi önemli eserlere ev sahipliği yapan müzedeki yenilenen bölümler 8 yıldır restorasyondaydı.

Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış, 17 Eylül 2019 - 15 Ocak 2020

Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış’, Sinem Dişli’nin 2007’den beri Göbekli Tepe ve çevresinde yürüttüğü çalışmalarına yer veriyor. Dişli’nin Yapı Kredi Bomontiada'daki sergisine paralel olarak, Ara Güler’in Göbekli Tepe’de çektiği fotoğraflar da Ara Güler Müzesi’nde sergileniyor.

Kibele'nin Hafızası, 08 Ekim - 31 Aralık

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sezonunu Kibele’nin Hafızası başlıklı karma bir sergiyle açtı. Sergide, zengin ve köklü bir koleksiyona eklenmiş yapıtlar, eski-yeni tüm eserleri oluşturan bir tarihin ve hafıza kavramının ele alındığı bir konseptle sunuluyor. Sanat tarihçisi, seramik sanatçısı, yazar ve akademisyen Emre Zeytinoğlu tarafından hazırlanan sergi, Kibele Sanat Galerisi'nde yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım

MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali, ücretsiz sergileri, kamusal program etkinlikleri, film gösterimleri ve çocuk ve gençlere özel öğrenim programına ek olarak bienali daha yakından keşfetmek isteyenlere yönelik programlar da sunuyor.

Pera Müzesi

Pera Müzesi, sanatçı Nicola Lorini’nin ‘Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan esinlenerek ürettiği ‘Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara’ başlıklı video yerleştirmeye ev sahipliği yapacak. Eser 5 Eylül - 24 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

En büyük Canan Tolon sergisi

Soyut resmin en özgün isimlerinden Canan Tolon, Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında İstanbul Modern’de gerçekleşen en kapsamlı kişisel sergisiyle karşımızda. 6 Eylül - 2 Şubat tarihleri arasında açık kalacak ‘Sen Söyle’ başlıklı sergi, sanatçının 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesiti yansıtıyor.

Nur Koçak, Mutluluk Resimlerimiz

Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak, 1960’lardan 2010’lara tasarladığı desenleri ve resimlerinden oluşan en kapsamlı sergisiyle, ziyaretçilerini 3 Eylül – 29 Aralık tarihleri arasında SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da ağırlıyor.