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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efsane, muhteşem ve büyük Cuma indirimlerinde harika Airfryer fırsatlarını kaçırmayın!

Kasım ayına son birkaç gün kaldı. Efsane, muhteşem ve büyük Cuma indirimleri ayın 25’inde başlayacak. Sezonun en büyük indirimlerinin yapılacağı bu ayda sizler için en çok talep gören Airfryer’ları derledik. İşte en ucuz ve en pahalı Airfryer markaları…

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  • Kasım ayında indirime girecek Airfryer’ları kaçırmayın! Efsane, muhteşem ve büyük Cuma indirimlerinde harika Airfryer fırsatlarını kaçırmayın!

    Mutfaklarda büyük kolaylık sağlayan Airfryer’ın fiyatı markasına göre değişiklik gösteriyor. Şuanda en ucuz Airfryer markası Kiwi. En pahalı Airfryer markası ise Philips’e ait. İşte Airfryer indirimli fiyatları…
  • Kasım ayında indirime girecek Airfryer’ları kaçırmayın! Efsane, muhteşem ve büyük Cuma indirimlerinde harika Airfryer fırsatlarını kaçırmayın!

    EN UCUZ AIRFRYER MARKALARI 

    1.Kiwi KAF 5515 Air Fryer Yağsız Fritoz

    849 TL ile 1200 TL arasında fiyatları değişiyor. Ürün hacmi 2 lt, gücü 1000 W, sıcaklığı ise makismum 200 dereceye ulaşabiliyor.

    2.Schafer Fit Fry Smart Hava Fritözü

    1.699 TL ile 2.099 TL arasında fiyatları değişiyor.  Ürünün hacmi 3lt, gücü ise 1500 W.
  • Kasım ayında indirime girecek Airfryer’ları kaçırmayın! Efsane, muhteşem ve büyük Cuma indirimlerinde harika Airfryer fırsatlarını kaçırmayın!

    3. King KYF25 MagicFry Siyah Sıcak Hava Fritözü

    1.498 TL ile 2.299 TL arasında fiyatları değişiyor. Ürünün hacmi ise 3.5 lt.

    4. Goldmaster Vital GM7477 3.8 lt 1300 W Sıcak Hava Fritözü

    1.899 TL ile 2.749 TL arasında ücreti değişiyor. Ürünün özelliklerinde ise hacmi 3.8 lt, gücü 1300 W, maksimum sıcaklık seviyesi ise 200 derece.
  • Kasım ayında indirime girecek Airfryer’ları kaçırmayın! Efsane, muhteşem ve büyük Cuma indirimlerinde harika Airfryer fırsatlarını kaçırmayın!

    ORTALAMA AIRFRYER FİYATLARI

    1. Arzum AR2062-G Airtasty Air Fryer Gümüş Sıcak Hava Fritözü

    2.189 TL ile 3.599 TL arasında fiyatları değişen ürünün özelliklerinde ise 4lt hacim kapasitesi, 1350 W güç, maksimum sıcaklık 200 dereceye ulaşıyor.

    2. Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 lt Yağsız Fritöz

    2.849 TL’den başlayan Air Fryer’ın fiyatı en yüksek 3.249 TL. Ürünün hacmi 3.5 lt, gücü 1500, maksimum sıcaklığı ise 200 dereceye ulaşıyor.
  • Kasım ayında indirime girecek Airfryer’ları kaçırmayın! Efsane, muhteşem ve büyük Cuma indirimlerinde harika Airfryer fırsatlarını kaçırmayın!

    3. Karaca Inox Airfryer Fritöz 5,5 L

    Karaca’nın Airfryer’ı en düşük 3.389 TL, en yüksek 4.495 TL. Ürünün kapasitesi ise 5,5 lt.

    4. Philips Airfryer HD9252/90 Essential Fritöz

    Philips’in Airfryer modelinin en düşük fiyatı 3.898 TL, en yüksek fiyatı 4.359 TL. Ürünün hacmi ise 4.1 lt, gücü 1400 W.
  • Kasım ayında indirime girecek Airfryer’ları kaçırmayın! Efsane, muhteşem ve büyük Cuma indirimlerinde harika Airfryer fırsatlarını kaçırmayın!

    EN YÜKSEK AIRFRYER FİYATLARI

    1. Philips Daha Az Yağ Kullanım 4.1 Litre - Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Airfryer

    Philips markasının daha gelişmiş özellikli Airfryer modelinin en düşük fiyatı 5.899 TL, en yüksek fiyatı 5.923 TL. Ürünün özelliklerinde ise 4.1 lt hacim kapasitesi, 1400 W güç ve %90 daha az yağ kullanımı bulunuyor.
  • Kasım ayında indirime girecek Airfryer’ları kaçırmayın! Efsane, muhteşem ve büyük Cuma indirimlerinde harika Airfryer fırsatlarını kaçırmayın!

    2. Philips Airfryer XXL HD9650/90 Avance Collection Fritöz

    Philips’in XXL Airfryer modeli en ucuz 9.699 TL, en yüksek 12.999 TL arasında. Ürünün özellikleri ise 7.3 lt hacim kapasitesi, 5 farklı hazır program, %90 daha az yağ kullanımı bulunuyor.
  • Kasım ayında indirime girecek Airfryer’ları kaçırmayın! Efsane, muhteşem ve büyük Cuma indirimlerinde harika Airfryer fırsatlarını kaçırmayın!

    3. Tefal Easy Fry Grill Steam XXL FW2018 6.5 lt Sıcak Hava Fritözü

    Tefal’in Airfry modelinde en ucuz fiyat 12. 599 TL, en yüksek fiyat ise 15.999 TL arasında. Ürünün özellikleri ise, 6.5 lt hacim, 1700 W güç ve LCD ekran bulunuyor.

     
  • Kasım ayında indirime girecek Airfryer’ları kaçırmayın! Efsane, muhteşem ve büyük Cuma indirimlerinde harika Airfryer fırsatlarını kaçırmayın!

    Airfryer'ların fiyatları belirli dönemlerde değişebiliyor. Kasım ayı indirimlerinde bu fiyatların düşmesi bekleniyor.

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