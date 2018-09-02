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Kasımpaşa - Ankaragücü | CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Ankaragücü maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Spor Toto Süper Lig'in ikincisi Kasımpaşa, dördüncü hafta mücadelesinde Süper Lig'e geri dönen Ankaragücü'nü konuk ediyor. Kasımpaşa bu sezona Rizespor, Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleriyle girdi ve maç öncesinde 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'a mağlup olduktan sonra Alanyaspor'u yenen ve Trabzonspor'la berabere kalan Ankaragücü'nün ise 4 puanı bulunuyor

02 Eylül 2018 Pazar, 18:34:40 | Güncelleme:

Kemal Özdeş yönetiminde lige bomba gibi giren ve 3'te 3 yapan Kasımpaşa, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun dördüncü haftasında iki haftadır kaybetmeyen Ankaragücü'nü ağırlıyor. 

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KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ: 0-0

KAÇAN PENALTI: 10. dakikada Ankaragücü'nde El Kabir'in kullandığı penaltıyı kaleci Ramazan Köse kurtardı.

İLK YARI OYNANIYOR...

SAAT: 19:15
HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
YAYIN: BeIN SPORTS 2

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Eduok, Sadiku, Tarkan, İlhan, Trezeguet, Diagne
YEDEKLER: Eray, Murat, Onur, Uğurcan, Pavelka, Özgür, Hakan, Hasan, Mustafa, Sa
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Alihan, Kone, Pinto, Faty, Moulin, Bifouma, İlhan, Mokhtar, El Kabir
YEDEKLER: Korcan, Altay, Heurtaux, Dja Djedje, Cerci, Mahmut, Sedat, Kubilay, Kenan, Kehinde
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

Ligin ilk 3 haftasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden lacivert-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında da sahadan 3 puanla ayrılarak yoluna namağlup devam etmeyi hedefliyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'a mağlup olmasına karşın, diğer 2 müsabakada Aytemiz Alanyaspor'u yenip, Trabzonspor ile de berabere kalan MKE Ankaragücü ise deplasmandan iyi bir skorla ayrılmaya çalışacak.

MBAYE DIAGNE RÜZGARI!

Hafta içerisinde Kasımpaşa ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatan Mbaye Diagne, parlamaya devam ediyor. İstanbul temsilcisinin geçen sezon devre arasında Çin'in Tianjin Teda'dan kadrosuna kattığı Diagne, sezonun ikinci yarısında attığı gollerle lige damga vurmuştu. Paşa formasıyla geçen sezon 17 maçta forma giyen 26 yaşındaki golcü 12 gol atarken 2 de asist yapmıştı.

Senegalli yıldız bu sezona da bomba gibi başladı! Sezonun ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçıdna 1 gol atan Diagne, Başakşehir maçında da attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandırmıştı. Senegalli yıldız, Sivasspor deplasmanında da harika bir oyun ortaya koydu. Kırmızı-beyazlıların ağlarına 79 ve 90+2'nci dakikalarda iki gol bırakan Diagne, bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı.

HERKESİ GERİDE BIRAKTI!

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de forma giydiği son 13 maçta 16 gole doğrudan katkıda bulunan Diagne, Opta verilerine göre de 2018 yılında zirvede! Paşa formasıyla 17 gol atan yıldız futbolcu, Süper Lig'de 2018 yılı içinde en fazla gol atan isim oldu. Senegalli yıldız böylece geçen sezon attığı 29 golle gol kralı olan ve geçen günlerde Suudi Arabistan'a transfer olan Bafetimbi Gomis başta olmak üzere Süper Lig'deki birçok futbolcuyu geride bıraktı.

KASIMPAŞA RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI

 

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