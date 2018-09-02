Kasımpaşa son sürat yoluna devam ediyor. Bu kez de Ankaragücü'nü 2-1'le geçerken kaleci Ramazan Köse son dönemlerin en iyi maçını oynadı. Hakem Arda Kardeşler, maçın genelinde başarılı işler yapsa da Kasımpaşa'nın attığı ve sayılmayan golünde bence hata yaptı. Burada bir faulden söz etmek mümkün değil. Ayrıca pozisyonun başlangıcında da ofsayt söz konusu değil. Kardeşler'in hangi gerekçeyle golü iptal ettiğini anlamış değilim. Bu arada VAR'da da çok deneyimli bir hakem, Halil Umut Meler vardı. VAR'ın görevlerinden biri de sayılmayan gol öncesine ve sonrasına müdahale, yani inceleme talep etme yetkisidir. Baktığımızda hakem Arda Kardeşler'in VAR'la bir iletişimi de olmadı. Bu da şunu anlatıyor bize, VAR'daki Halil Umut Meler de hakem Arda Kardeşler'le aynı fikirdeymiş. Kasımpaşa maçı kaybetse belki de eleştiriler ve tepkiler olacaktı.

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