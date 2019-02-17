Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray haftaya ikinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

KASIMPAŞA - GALATASARAY



STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Khalili, Koita, İlhan, Trezeguet

YEDEKLER: Ramazan, Eray, Heintz, Tarkan, Hasan, Perica, Hajradinovic, Çağtay, Azad, Özgür

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



SÜPER LİG PUAN DURUMU

GALATASARAY DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.

MUSTAFA DENİZLİ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, eski takımı Galatasaray'a rakip oldu. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda daha önce futbolculuğun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı.

MARİANO CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart sınırında bulunuyor. Mariano maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

DİAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, eski takımına karşı sahada... Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.

30. RANDEVU



Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 29 lig maçından 18'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 58 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 11 gole, sarı-kırmızılılar 16 golle yanıt verdi. Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.