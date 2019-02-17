Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının 5. dakikasında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı. Devre arasında Paşa'dan Galatasaray'a transfer olan forvet oyuncusu Mbaye Diagne, hava topu mücadelesinde eski takım arkadaşı Ben Youssef'in yüzüne sert bir müdahalede bulundu. Paşa'nın tecrübeli savunmacısının bu pozisyon sonrası burnu kanarken kenara gelen Ben Youssef'i sağlık ekibi tedavi etti.

RIDVAN DİLMEN: KIRMIZI KART

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yaptığı açıklamada pozisyonun net bir kırmızı kart olduğunu belirtip şunları söyledi: "Maçın hakemine değil, bütün hakemlerimize söylüyorum. Ne Ali Palabıyık'ı, ne de Fırat Aydınus'u bazı şeyler nedeniyle eleştiremem. Riva'daki arkadaşlara sorarım. Dün Skrtel'in pozisyonunda Aydınus'u çağıramadı, bugün de Diagne'nin müdahalesi sonrasında oyuncunun burnu kanadı. Bu pozisyon net kırmızı kart. Havada güzel bir çaktı. Konyalı oyuncuyu yakaladın. Fenerbahçe diye çağırdın. Niye Skrtel'i çağırmadın, şimdi niye Ali Palabıyık'ı çağırmadın Halil Umut Meler kardeşim? Gördüğünü veremiyorsun sen. Mesele teknoloji değil, insan. Yeni insan gelene kadar VAR'ı uygulamasınlar. Aynı pozisyonda Veysel yapsa, hemen çağırırlar."