Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve üst üste 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak puan hasretine son vermişti. Ligde yaptığı maçların 9'unu kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 12'sini kaybeden lacivert-beyazlı takımın 30 puanı bulunuyor.

Kasımpaşa'da Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef, sarı kart cezası nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.