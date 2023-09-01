Kasımpaşa - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Sezona yenilgisiz başlayan Kasımpaşa ile son iki maçını kaybeden Trabzonspor, 4. hafta açılış maçında karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

16' Enis Destan, 28' Enis Bardhi, 45+4' Benkovic

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Erkan Özdamar

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Ben Ouannes, Erdem, Fall

YEDEKLER: Ali Emre, Sadık, Adnan, Hasan Emre, Sandıkı, Yusuf, Selim, Gomis, Berat, Ali Demirel

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

TRABZONSPOR: Uğurcna, Benkovic, Baniya, Larsen, Can, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Vişça, Enis

YEDEKLER: M. Taha, Denswil, Hüseyin, Arif, Abdurrahman, Göktan, Teklif, Kerem, Fountas, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ İlk hafta MKE Ankaragücü karşısında kazanan Kasımpaşa, sonraki iki maçını da kaybetmeden tamamlamayı başardı. Atakaş Hatayspor ile golsüz, Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da hedef, seriyi devam ettirmek.

Trabzonspor ise ilk hafta aldığı galibiyetin ardından üst üste iki maçı puansız tamamladı. Bordo-mavililer, Galatasaray maçını 2-0, son olarak Çaykur Rizespor maçını da 3-2 kaybetti. EKSİKLER Sezona sakatlık sorunları ile başlayan Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Orsic ve Trezeguet'nin yanı sıra Çaykur Rizespor maçında sıkıntı yaşayan Kourbelis ve Eren Elmalı da Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. REKLAM MAÇTAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR! ● Trabzonspor ile oynadığı son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Kasımpaşa, bu rekabette sadece 2013 senesinde üst üste iki galibiyet alabildi (Mart 2013 & Ekim 2013).

● Kasımpaşa'ya konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (4G 4B), tek mağlubiyetini bu süreçte gol atamadığı tek karşılaşmada geçen sezon aldı (0-2). ● Bu sezonun ilk üç haftasında mağlubiyet almayan Kasımpaşa (1G 2B), Süper Lig tarihinde ilk dört maçı yenilgisiz geçtiği üç sezondan birini Kemal Özdeş yönetiminde yaşadı (2018/19 & diğerleri Şota Arveladze; 2014/15 ve Renato Vignolini; 1962/63). ● Son iki Süper Lig maçından puansız ayrılan Trabzonspor üst üste üç mağlubiyeti en son Ekim 2020'de Eddie Newton yönetiminde alırken, o serinin son karşılaşmasında Kasımpaşa'ya evinde 4-3 yenilmişti. ● İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı Süper Lig maçını en az ikişer gol yiyerek kaybeden Trabzonspor, lig tarihinde bu deplasmanda daha uzun bir mağlubiyet serisini sadece bir kez yaşadı (Şubat 2000-Mayıs 2001 arasında 7M).

REKLAM ● 2023/24 Süper Lig sezonunda en fazla ikili mücadele kazanan takımlar Kasımpaşa (170) ve Trabzonspor (163). ● Bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu olan Mamadou Fall (20), Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu üç maçta gol sevinci yaşayamadı. ● Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ın Süper Lig kariyerinde Kasımpaşa'dan (4) daha fazla gol attığı tek rakibi Kayserispor (5). ● Edin Visca, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı ve gole katkı sağladığı rakibi olan Kasımpaşa'ya karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor (9 gol 6 asist). ● Teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'u ağırladığı yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kemal Özdeş (3B 3M), tek galibiyetini geçen sezon Kasımpaşa'da göreve başladığı ilk karşılaşmada aldı (2-0).