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        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları: Esirlerin bazılarını tedavi için bakım merkezlerine naklettik, biri panikataktan öldü

        Kassam Tugayları: Esirlerin bazılarını tedavi için bakım merkezlerine naklettik, biri panikataktan öldü

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki esirlerin bir kısmını tedavi etmek üzere bakım merkezlerine naklettiklerini, birinin ise İsrail'in sürekli bombardımanı nedeniyle panikatak sonucu öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 22:35 Güncelleme: 17.11.2023 - 22:35
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        Bombardımandan panikatak olan esir öldü
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        Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, esirlerin Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunduğuna dair "güçlü emarelere" sahip olduklarını söylemesine karşılık Telegram platformundan bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, "Netanyahu'nun hastanelerde Siyonist esirlerin bulunduğu yalanına yanıtımız: Onların bir kısmını sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle tedavi etmek ve canlarını korumak amacıyla bakım merkezlerine naklettik." ifadelerine yer verildi.

        İsrailli esir Aryeh Zalman Zdmanovich'in yakın zamanda yoğun bakıma alındığı, iyileştikten sonra getirildiği yere geri gönderildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu İsraillinin, bulunduğu yerin çevresine defalarca düzenlenen bombalamalar sonucu panikatak geçirerek hayatını kaybettiği ve bunu belgeleyen materyallerin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

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        Kassam Tugayları'nın daha sonra yayımladığı görüntülerde, Zdmanovich olduğu belirtilen kişinin sedye üzerinde tedavi edildiği ve bu sırada anlaşılmayan sözler söylediği görüldü. Videonun devamında ise aynı kişi ölü vaziyette kefene sarılmış halde kameraya yansıdı.

        Netanyahu, dün ABD merkezli CBS Evening News'e verdiği röportajda, esirlerin Şifa Hastanesi'nde bulunduğuna dair ellerinde güçlü emareler olduğunu ve hastaneye bu nedenle girdiklerini söylemişti.

        İSRAİL'İN ŞİFA HASTANESİ'Nİ BASMASI

        İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne 15 Kasım sabahı baskın düzenlemişti.

        İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

        Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

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        #Gazze esir
        #Hamas
        #israil
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