Bacağından yaralanan Kısmet K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Firari zanlı F.S'nin yakalanması için arama çalışması başlatıldı.
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