Kastamonu'da kar ulaşımda aksamaya neden oldu

AA

Dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Kar dolayısıyla doğu çevre yolunda zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan bazı araçlar yolda kaldı. Yolda yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Jandarma ekipleri, yolda kalan bazı araçları iterek kurtardı. Tır sürücüleri ise zincir taktıktan sonra yollarına devam etti. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Yolda kalan tır sürücüsü Kadir Demirbaş, yaklaşık 3 saattir beklediklerini anlatarak, "İzmir'den çıktım, Karabük'e geldim, mal indirdim. Kastamonu'dan da Tosya'ya gidiyorduk. Kar nedeniyle burada kaldık. Şu an temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Şimdi zincir takıyoruz. Tırımızda malımız da var." dedi.

İnebolu ilçesinde ise geceden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle ilçeye bağlı 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşırken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri, İnebolu-Kastamonu kara yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Vatandaşlar da evlerinin yolunda ve araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Yağış, elektrik hatlarında da hasara neden oldu. Enerji nakil hatlarındaki arıza nedeniyle bazı köylere sabah saatlerinden bu yana elektrik verilemediği öğrenildi.