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        Tosya'da ayılar 10 arı kovanına zarar verdi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ayılar 10 arı kovanına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:53
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        Tosya'da ayılar 10 arı kovanına zarar verdi
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ayılar 10 arı kovanına zarar verdi.

        İlçenin Kaleyakası mevkisinde arıcılık yapan Mustafa Kaymak'a ait arılığa giren ayılar 10 adet kovanı parçalayıp, içindeki balları yedi.

        Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tosya'da yaklaşık 20 yıldır arıcılık yaptığını söyledi.

        Yazın yüksek yerlere çıkardığı arılarını, kış aylarında ilçenin meyve bahçelerinin yer aldığı bölgeye getirdiğini belirten Kaymak, şunları kaydetti:

        "Yıl boyunca binbir emekle arılarımıza bakıyoruz. Onların daha kaliteli bal yapabilmesi için yüksek kesimlere, yaylalara, dağlara çıkartıyoruz. Orada gece gündüz arılarımızın başındayız. Onlarla ilgilenip, koruyup kolluyoruz. Ağustos ayında ballarını aldıktan sonra, arılarımızı şehirdeki uygun yerlere indiriyoruz. Burada arının kışı rahat geçirebilmesi ve kendi tüketebilmesi için kovanda bal bırakıyoruz. Dün gece arılığıma giren ayılar, 10 adet kovanımı kırarak içindeki balları yemiş. Kovandaki arılar da ölmüş. Sabah arılığıma gidince durumu fark ettim ama artık iş işten geçmişti. Birkaç gün önce yine bir arıcı arkadaşımın arılarına da ayılar zarar vermişti. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz."

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