Kastamonu'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tır çarpan yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, S.K'nin kullandığı 42 CEK 08 plakalı tır, Ankara Caddesi Şehrişahane Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Demiral'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demiral yaşamını yitirdiğini belirledi.

Demiral'ın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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