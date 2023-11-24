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        Kastamonu'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tır çarpan yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 21:10 Güncelleme: 24.11.2023 - 21:10
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        Kastamonu'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tır çarpan yaya yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, S.K'nin kullandığı 42 CEK 08 plakalı tır, Ankara Caddesi Şehrişahane Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Demiral'a çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demiral yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Demiral'ın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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