Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Tosya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapmasında, belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. ikametlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
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