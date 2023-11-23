Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

        Bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kastamonu Özel İdaresi ekipleri ulaşım sağlanamayan Ağlı'da 1, Azdavay'da 2 ve Küre'de 9 olmak üzere toplam 12 köy yolunu gece gündüz mesai yaparak ulaşıma açtı.

        Ekipler, vatandaşları don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Rize'de ev askıda kaldı!
        Rize'de ev askıda kaldı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, öğretmenleri ziyaret etti
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, öğretmenleri ziyaret etti
        Kastamonu Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
        Kastamonu Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
        Kastamonu'da ekiplerin kapalı köy yollarını açmak için mesaisi sürüyor
        Kastamonu'da ekiplerin kapalı köy yollarını açmak için mesaisi sürüyor
        Kastamonu'da kar yağışı sonrası ormanlar dronla görüntülendi
        Kastamonu'da kar yağışı sonrası ormanlar dronla görüntülendi
        İhsangazispordan, kale direğinin belirlenen ölçülerde olmadığı için iptal e...
        İhsangazispordan, kale direğinin belirlenen ölçülerde olmadığı için iptal e...
        Kastamonu'da Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin mont ve bot...
        Kastamonu'da Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin mont ve bot...