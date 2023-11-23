Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kastamonu Özel İdaresi ekipleri ulaşım sağlanamayan Ağlı'da 1, Azdavay'da 2 ve Küre'de 9 olmak üzere toplam 12 köy yolunu gece gündüz mesai yaparak ulaşıma açtı.

Ekipler, vatandaşları don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.