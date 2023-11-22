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        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, öğretmenleri ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:51 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:04
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        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, öğretmenleri ziyaret etti
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        KASTAMONU(AA) - Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenleri ziyaret etti.

        Başkan Kavaklıgil, ziyaretle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Tosya'da bulunan 38 eğitim kurumunu ziyaret etmeye başladıklarını söyledi.

        Bütün ziyaretleri 24 Kasım Öğretmenler Gününe sığdıramayacakları için organizasyona iki gün öncesinden başladıklarını belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

        "Bütün öğretmenlerimizi ziyaret ediyoruz, hem onlarla muhabbet ediyoruz. Geleceğimizin teminatını yetiştiren öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli olduğu için, onların fikir ve görüşlerine değer veriyoruz. Bu bağlamda hem memleketimizle alakalı sohbetler, hem de okullarımızın ihtiyaçlarıyla alakalı bir istişare gerçekleştiriyoruz. Çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Tosya Belediye Başkanlığı olarak eğitim camiasının hep yanında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların fikir ve görüşlerini alarak, şehrimizdeki eksiklikleri giderme noktasında da istişarelerimizi düzenli bir şekilde devam ettireceğiz. "

        Ziyaretlere, Kavaklıgil'in eşi Seval Sünal Kavaklıgil, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı da katıldı.

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