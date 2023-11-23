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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı Tosya'yı ziyaret etti

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya'da bir dizi ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:08
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı Tosya'yı ziyaret etti
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya'da bir dizi ziyarette bulundu.

        Vali Dallı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe ziyaretleri kapsamında bugün de Tosya'da olduklarını söyledi.

        İlk olarak Tosya Kaymakamlığını ziyaret ettiklerini belirten Dallı, "Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde özellikle yangına karşı alınacak tedbirlerle ilgili görüştük. Malumunuz buradaki OSB ahşap ağırlıklı bir OSB, kimyasallar var. Neler yapılabilir bunları görüştük. Kendileri yönetim kurulu olarak detaylarını görüşüp inşallah önümüzdeki günlerde yangınlara karşı acil müdahale nasıl yapılabilir, bir yangının bundan sonraki telafisi için nasıl bir mekanizma kurulabilir gibi konuları detaylı görüşecekler." dedi.

        Tosya'nın Kastamonu'nun önemli bir ilçesi olduğunu ifade eden Vali Dallı, "Sadece Kastamonu için değil Türkiye için de Tosya sektör itibariyle önemli bir yer. İnşallah daha iyi olması için hep beraber elden gelen gayreti de göstereceğiz." diye konuştu.

        Ziyarette, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişçi, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ve protokol üyeleri yer aldı.

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