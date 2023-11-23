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        Hanönü'de süt toplama merkezi kuruluyor

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde süt toplama merkezi kuruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:44
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        Hanönü'de süt toplama merkezi kuruluyor
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde süt toplama merkezi kuruluyor.

        Yaklaşık 20 yıl önce süt toplama tesisi olarak açılan fakat daha sonra kapanan tesisin yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Hanönü Kaymakamlığı ile Kastamonu Köy Kooperatifler Birliğinin ortaklaşa yürüttüğü süt toplama merkezi kurma çalışmalarına ilçede faaliyette bulunan maden firması da destek veriyor.

        Hanönü Özel İdare Müdürü Hasan Kayar, İlçe Tarım Müdürü Aydın Arukan ve Kastamonu Köy Kooperatifler Birliği Başkanı Erol Akar tesiste incelemelerde bulundu.

        Akar, "Hanönü'de orman işi ile uğraşan köylülerimize hizmet vermekteyiz. Diğer ilçelerde olduğu gibi Hanönü'de güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu açılacak olan tesis faaliyete geçtikten sonra hayvancılıkla uğraşanların sütü paraya dönüştüğü gibi maddi olarak da kazanç sağlayacaktır. Üyelerimize kazanç sağlayacak işlerde biz elimizi taşın altına koyuyoruz koymaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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