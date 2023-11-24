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        Kastamonu'da velilerden Öğretmenler Günü'nde İHH'ya anlamlı bağış

        Kastamonu'da bir anaokulundaki öğrencilerin velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'ne çocuklarının öğretmeni adına bağış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:07
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        Kastamonu'da velilerden Öğretmenler Günü'nde İHH'ya anlamlı bağış
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        Kastamonu'da bir anaokulundaki öğrencilerin velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'ne çocuklarının öğretmeni adına bağış yaptı.

        Yıldız ve Adnan Konyalı Anaokulundaki sınıf öğretmeni Banu Akca'ya, öğrencilerinin velileri, aralarında para toplayarak farklı bir sürpriz yapmak istedi.

        Bu kapsamda veliler, İHH personeliyle irtibat kurarak topladıkları paraları Akca adına teslim etti. İHH personeli bağış ile ihtiyaç sahibi iki çocuğu giydirip Akca'nın isminin yazılı olduğu sertifika bastırdı.

        Öğrenciler velileri ile öğretmenlerine okulda düzenlendikleri kutlamada 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak sertifikayı verdi.

        İHH Kadın Komisyonu Başkanı Melahat Güler, AA muhabirine, Öğretmen Günü'nde bu hayra ortak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

        Öğretmenin hediye karşısında çok duygulandığını anlatan Güler, "Banu öğretmen daha önce böyle bir hediye almadığını ve hayatında aldığı en değerli hediye olduğunu bizlere söyledi. Hem ihtiyaç sahibi çocukların hem de öğretmenimizin yüzünde tebessüm olmada köprü olduğumuz için biz de çok mutlu olduk." dedi.

        Tüm öğretmenlerin Öğretmen Günü'nü kutlayan Güler, öğretmenlerin toplum için çok önemli yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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