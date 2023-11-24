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        Kastamonu'nun ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Hanönü, Daday ve Küre ilçelerinde Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:53
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        Kastamonu'nun ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
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        Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Hanönü, Daday ve Küre ilçelerinde Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Törene, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - İhsangazi

        İhsangazi'de 24 Kasım Öğretmenler günü töreni Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlandı.

        Törene katılan protokol üyeleri Öğretmenler Günü dolayısıyla İhsangazi İlkokulu ve Kanlıgöl İlkokulu ziyaret ederek, öğretmenlere plaket taktim ettiler.

        Programa, Kaymakam Vekili Neslihan Sönmezoğlu, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç ve öğretmenler katıldı.

        - Hanönü

        Hanönü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunulmasının ardından program, Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda devam etti.

        Düzenlenen programa Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, kurum temsilcileri ve emekli öğretmenler katıldı.

        - Daday

        Öğretmenler günü dolayısıyla Daday'da tören düzenlendi.

        Çelenk töreninin ardından program Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

        Programa, Kaymakam Ayşegül Yıldırım, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        - Küre

        24 Kasım Öğretmeneler Günü Küre ilçesinde kutlandı. Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Salih Turan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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