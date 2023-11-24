İstanbul'dan Kastamonu'ya ruhsatsız tabanca getiren 3 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya ruhsatsız tabanca getireceği tespit edilen şüphelilerin bulunduğu araç kent merkezinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 23 tabanca ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

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