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        İstanbul'dan Kastamonu'ya ruhsatsız tabanca getiren 3 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:24
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        İstanbul'dan Kastamonu'ya ruhsatsız tabanca getiren 3 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        İstanbul'dan Kastamonu'ya ruhsatsız tabanca getireceği tespit edilen şüphelilerin bulunduğu araç kent merkezinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 23 tabanca ele geçirildi.

        Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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