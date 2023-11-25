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        Bakan Yumaklı, 53 yapının yandığı Kastamonu'nun Yağcılar köyünü ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 53 yapının yangında zarar gördüğü Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 20:14 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:44
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        Bakan Yumaklı, 53 yapının yandığı Kastamonu'nun Yağcılar köyünü ziyaret etti
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 53 yapının yangında zarar gördüğü Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde incelemelerde bulundu.

        Bakan Yumaklı, Kastamonu ziyaretleri kapsamında 25 Ekim'de 39 konut ile 14 ahır ve samanlığın zarar gördüğü yangının yaşandığı Yağcılar köyünü ziyaret etti.

        Yetkililerden yangınla ilgili bilgi alan Yumaklı, köy sakinleriyle bir süre sohbet etti. Evi yanan vatandaşların taleplerini dinleyen Yumaklı, vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini söyledi.

        Bakan Yumaklı, incelemelerinin ardından hava yoluyla Kastamonu'dan ayrıldı.

        Yumaklı'ya ziyaretinde, Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.

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