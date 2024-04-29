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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:10
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüphelinin üst, eşya ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, cam düzenek, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira ele geçirildi.

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