Tapu işlemleri için gelenler sergi salonunda geçmişe gidiyor

Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde oluşturulan sergi alanında, işlemleri için binaya gelenler tapu ve kadastronun geçmişi hakkında bilgi sahibi oluyor.

Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu Bölge Müdürlüğünün giriş katında düzenlenen kalıcı sergide, 500-600 yıllık tarihi yapıların tapularından kentin 70 yıllık haritasına kadar birçok eser ve bu alanda kullanılan pek çok materyal yer alıyor.

Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Yücel Serdar, AA muhabirine, ziyaretçilerin sergi alanında bir nevi tarihe yolculuk yaptığını anlatarak, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için yola çıktıklarını kaydetti.

"Çeşitli konularda hizmet almak için dairemize gelen vatandaşlarımızın görmesi için kurumun geçmişten günümüze faaliyetlerinin yer aldığı bir sergi hazırladık. Buradaki amacımız vatandaşımızı tapu ve kadastro alnında tarihi bir gezintiye çıkarmak." diyen Serdar, şunları kaydetti: "Kurum personelinin geçmişte kullandığı ölçüm aletlerini sergimize koyarak geçmişle günümüz arasında bir köprü oluşturduk. Bu sayede vatandaşlarımız kurumla ilgili bilgi sahibi oldu. Kullanılan alet ve edevatları dışında ilimizde bulunan tarihi yapıların tapuları var. Öte yandan ilimizde bulunan Valilik binası, Nasrullah Kadı Camisi, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi gibi geçmişi 500-600 yıl öncesine dayanan tarihi yapıların tapularını sergiliyoruz. Kastamonu ilinin bazı özel yerlerine ait paftalar var. Örneğin 1951 yılına ait Kastamonu haritaları, 2021 yılında oluşturulan harita var. Aynı zamanda geçmişte zor şartlarda yapılan tapu kadastro çalışmalarının fotoğraflarını bulunduruyoruz."