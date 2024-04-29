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        Tapu işlemleri için gelenler sergi salonunda geçmişe gidiyor

        Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde oluşturulan sergi alanında, işlemleri için binaya gelenler tapu ve kadastronun geçmişi hakkında bilgi sahibi oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:18 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:18
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        Tapu işlemleri için gelenler sergi salonunda geçmişe gidiyor
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        Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde oluşturulan sergi alanında, işlemleri için binaya gelenler tapu ve kadastronun geçmişi hakkında bilgi sahibi oluyor.

        Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu Bölge Müdürlüğünün giriş katında düzenlenen kalıcı sergide, 500-600 yıllık tarihi yapıların tapularından kentin 70 yıllık haritasına kadar birçok eser ve bu alanda kullanılan pek çok materyal yer alıyor.

        Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Yücel Serdar, AA muhabirine, ziyaretçilerin sergi alanında bir nevi tarihe yolculuk yaptığını anlatarak, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için yola çıktıklarını kaydetti.

        "Çeşitli konularda hizmet almak için dairemize gelen vatandaşlarımızın görmesi için kurumun geçmişten günümüze faaliyetlerinin yer aldığı bir sergi hazırladık. Buradaki amacımız vatandaşımızı tapu ve kadastro alnında tarihi bir gezintiye çıkarmak." diyen Serdar, şunları kaydetti:

        "Kurum personelinin geçmişte kullandığı ölçüm aletlerini sergimize koyarak geçmişle günümüz arasında bir köprü oluşturduk. Bu sayede vatandaşlarımız kurumla ilgili bilgi sahibi oldu. Kullanılan alet ve edevatları dışında ilimizde bulunan tarihi yapıların tapuları var. Öte yandan ilimizde bulunan Valilik binası, Nasrullah Kadı Camisi, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi gibi geçmişi 500-600 yıl öncesine dayanan tarihi yapıların tapularını sergiliyoruz. Kastamonu ilinin bazı özel yerlerine ait paftalar var. Örneğin 1951 yılına ait Kastamonu haritaları, 2021 yılında oluşturulan harita var. Aynı zamanda geçmişte zor şartlarda yapılan tapu kadastro çalışmalarının fotoğraflarını bulunduruyoruz."

        - "Vatandaşlar geçmişe yolculuk yaparken kurumun gelişimini de görüyor"

        Ziyaretçilerin sergiden etkilendiğini ifade eden Serdar, "Hizmet için kurumumuza gelen vatandaşlar aynı zamanda sergi salonumuzu da görmüş oluyorlar. Çok ilgilerini çekiyor. Vatandaşlar burada geçmişe bir yolculuk yaparken kurumun gelişimini de görmüş oluyorlar. Teknolojik anlamda kurumumuz büyük ilerleme kaydetti. Genel Müdürlüğümüz teknolojiyi en iyi kullanan kurum ödülüne sahip." diye konuştu.

        Sergiyi gezen vatandaşlardan Nuray Başyiğit ise bir satış işlemi için geldiğini belirterek, "Buradaki sergi çok dikkatimi çekti. Çok güzel, değişik bir yer olmuş. Bizi geçmişe götürdü. Eskiden tapu işlerinin günümüzden çok farklı olduğunu bu sergiden görebiliyoruz. Böyle bir sergi yaptıkları için teşekkür ediyorum. Burayı görünce teknolojinin ne kadar çok geliştiğini daha iyi anladım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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