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        Kastamonu'da lise öğrencilerine kentin tarihi ve kültürel yerleri gezdirilecek

        Kastamonu'da hayata geçirilen "Okulum Kastamonu Projesi" ile liselerde eğitim gören öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:06
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        Kastamonu'da lise öğrencilerine kentin tarihi ve kültürel yerleri gezdirilecek
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        Kastamonu'da hayata geçirilen "Okulum Kastamonu Projesi" ile liselerde eğitim gören öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret edecek.

        Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu İl Özel İdaresi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle uygulamaya konulan projeden kentin 19 ilçesindeki okulların 9'uncu sınıflarında öğrenim gören 1582 öğrenci faydalanacak.

        Öğrenciler bu kapsamda Kastamonu Kalesi, Nasrullah Camisi, Liva Paşa Konağı, Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi, Kastamonu Arkeoloji Müzesi, Kastamonu Etnografya Müzesi, el sanatları atölyeleri ile şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yerleri ziyaret edecek.

        Proje çerçevesinde öğrenciler, Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda Vali Meftun Dallı ile bir araya geldi. Vali Dallı, öğrencilerle sohbet ederek projenin tanıtımını yaptı.

        Dallı, gazetecilere, il merkezini gezme fırsatı bulamayan öğrenciler bulunduğunu, projeye bu nedenle başladıklarını söyledi.

        Öğrencilerde bilinç oluşturmak istediklerini belirten Dallı, "Okulum Kastamonu' adı altında bir proje yaptık. Adından da anlaşılacağı üzere bu proje, Kastamonu'yu bir okul haline getirmeyi amaçlayan bir projedir. Gençlerimizin Kastamonu'nun tarihi ve kültürüyle ilgili eserlerimizi görmek, buralarda bir gün geçirmek suretiyle farkındalık sahibi olacaklarını düşünüyoruz." dedi.

        İl merkezi ve ilçelerdeki öğrencileri ilerleyen süreçte sahil ilçelerine de götüreceklerini dile getiren Dallı, "Özellikle yaşadığınız çevreyi, ili bilmeden onu geleceğe taşıma noktasında zaaflarınız olur. Gençlerimiz ellerindeki bu tarihi eserleri, kültürleri tanırlarsa onu geleceğe taşıma noktasında daha bilinçli, şuurlu çaba içerisinde olacaklardır. Bilmediğiniz bir şeye katkı sağlayamazsınız. Bu projenin en büyük amacı tanıtmak ve geleceğe taşıma noktasında çocuklarda şuur oluşturmaya çalışmaktır." diye konuştu.

        Projeye Seydiler ilçesinden dahil olan 9. sınıf öğrencisi Ayça Arı ise bugüne kadar Kastamonu'yu gezme fırsatları bulunmadığına işaret ederek, "Abdurrahmanpaşa Lisesi daha öncesinde ziyaret etmek istemiştik ama nasip olmamıştı, bugün ziyaret ettim. Böyle bir fırsat sundukları için bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Proje sayesinde Kastamonu'nun tarihi ve kültürel yerlerini daha erken gezme imkanımız oldu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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