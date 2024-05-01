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        Kastamonu'da çalıştığı iş yerinin sahibini kazmayla yaralayan kişi yakalandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çalıştığı iş yerinin sahibini bıçak ve kazma ile yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 00:45 Güncelleme: 01.05.2024 - 00:45
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        Kastamonu'da çalıştığı iş yerinin sahibini kazmayla yaralayan kişi yakalandı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çalıştığı iş yerinin sahibini bıçak ve kazma ile yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İnebolu Otobüs Terminali'nde taksi şoförlüğü yapan ve aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile çalışanı E.B, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E B, Niyazi G'yi karnından bıçakladıktan sonra başına kazma ile vurdu.

        Ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Niyazi G, başına saplanan kazma çıkarıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        E.B, polisler tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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