Kastamonu'da çalıştığı iş yerinin sahibini kazmayla yaralayan kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İnebolu Otobüs Terminali'nde taksi şoförlüğü yapan ve aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile çalışanı E.B, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çalıştığı iş yerinin sahibini bıçak ve kazma ile yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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