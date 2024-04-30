Kastamonu'da köy muhtarını tüfekle öldüren zanlı adliyede
Kastamonu'da tartıştığı köy muhtarını tüfekle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Kastamonu'da tartıştığı köy muhtarını tüfekle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Kuzyaka köyü muhtarı Mehmet Başoğlu'nu tüfekle öldürüp kaçan Mehmet D, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan Mehmet D. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin adliyeye getirilmesi sırasında jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Kuzyaka köyünde su sayaçlarını okuyan köy muhtarı Mehmet Başoğlu ile daha önce köyde muhtarlık yaptığı öğrenilen Mehmet D. arasında su faturası nedeniyle tartışma çıkmıştı. Mehmet D, Başoğlu'nu tüfekle vurarak öldürmüştü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.