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        Kastamonu'da "Özel Bireyler Çalıştayı" sona erdi

        Kastamonu'da "Türkiye Yüzyılı'nda Kastamonu Özel Bireyler Çalıştayı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 18:15 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:15
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        Kastamonu'da "Özel Bireyler Çalıştayı" sona erdi
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        Kastamonu'da "Türkiye Yüzyılı'nda Kastamonu Özel Bireyler Çalıştayı" sona erdi.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nda Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen çalıştay ile özel bireylerin talep, istek ve ihtiyaçları uzman kişiler tarafından değerlendirilerek rapor hazırlandı.

        Vali Meftun Dallı, kapanış konuşmasında, böyle bir çalıştayın Kastamonu'da yapılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

        Türkiye'nin özel bireylere yapılan hizmetler konusunda önemli yol katettiğini vurgulayan Dallı, şunları kaydetti:

        "1988 yılında başladım mesleğe, o taraftan bugüne baktığımda Türkiye bu konuda gerçekten çok büyük bir mesafe katetti. Her alanda, özel bireylerimiz ile ilgili gerek hukuki boyut olarak, gerek pratik gelişmeler olarak baktığımızda mukayese edilemeyecek kadar mesafe katettiğimizi buradan söylemem lazım. İyinin hududu yoktur. Bunun iki boyutu var birincisi ulusal düzeyde birisi yerel düzeyde yaklaşmamız gereken üretmemiz gereken çözümler var."

        Çalıştayın önemli sonuçları olacağına inandığını vurgulayan Dallı, "Yerel düzeyde imkanlar çerçevesinde yapılabilecek iken ilgisizlikten bilgisizlikten her nedense imkansızlıklardan belki yapılamayan işler varsa bu çalıştayın bir sonucu olarak bize iletirseniz elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Çok küçük dokunuşlarla çok küçük inisiyatiflerle özel çocuklarımıza bireylerimize vereceğimiz katkıları bir an önce yapmaya gayret edeceğiz. Sanki evinde bir özel birey olan ailenin ferdiymiş gibi konuya yaklaşacağımızı ve bu hassasiyeti göreceğimizi buradan hepinize tekrar etmek istiyorum." dedi.

        Kastamonu'da bulunan 60 bin öğrenci içerisinde 4 bin 860 özel birey olarak tanımlanmış çocuğun olduğunu ifade eden Dallı, "Onlarla ilgili yapılabilecek her şeyi inşallah bundan sonra biraz daha hassasiyetle yaklaşarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de gözbebeği bir konuda daha iyi hizmet edebilmek için elinden geleni yapan herkese teşekkür etti.

        Bundan sonra eylem içerecek adımlar atılacağını ifade eden Ekmekci, "Bütüncül bir plana varmak için yola çıkacağız. Yerelde yapacaklarımızı yerelde, bakanlıklar düzeyinde yapacaklarımızı bakanlıklarda bir bir yapacağız. Gözbebeklerimiz için en doğru, güncel ve sürdürülür eğitim yöntemlerini birlikte arayacağız, bulacağız ve hizmete sunacağız. Birlikte yürüyeceğiz ve birlikte başaracağız. Mutluluk çocuklarımızın, yorgunluğu bizlerin olacak." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından katılımcılara sertifika verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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