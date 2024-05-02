Kastamonu'da uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda belirlenen iki ikamette yapılan aramada, uzun namlulu tam otomatik silah ile 2 şarjör ve 67 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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