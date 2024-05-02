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        Kastamonu'da uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi

        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:16
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        Kastamonu'da uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi
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        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belirlenen iki ikamette yapılan aramada, uzun namlulu tam otomatik silah ile 2 şarjör ve 67 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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