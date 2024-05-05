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        Kastamonu'da elinden düşen tüfek ateş alan kişi hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde elinden düşürdüğü tüfeğin ateş elması sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:05
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        Kastamonu'da elinden düşen tüfek ateş alan kişi hayatını kaybetti
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde elinden düşürdüğü tüfeğin ateş elması sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğur köyünde yaşayan Erol Durna'nın (40) elinde bulunan tüfek kayarak yere düştü.

        Ateş alan tüfeğin saçmaları Durna'ya isabet etti.

        Vatandaşların ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri Durna'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Durna'nın cenazesi Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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