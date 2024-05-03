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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya'yı ziyaret etti

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:11
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya'yı ziyaret etti
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya ilçesini ziyaret etti.

        Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesini ziyaret eden Vali Dallı, daha sonra Tosya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na başkanlık yaptı.

        Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Dallı, Tosya'nın her zaman övünç kaynağı olduğunu söyledi.

        Tosya OSB'de faaliyetlerini sürdüren iş adamlarının başarılarının devamını dileyen Dallı, "Tosya OSB'nin genişlemesi gündemde, genişleyecek. Orada bir dere var, onun ıslahıyla ilgili çalışma başlatacağız. Huzurevi personelimize de çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları işin parayla karşılığı olmaz. Hepsi fedakarca çalışıyor." dedi.

        Vali Dallı, Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar'ın ailesini ziyaret ettikten sonra Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu.

        Ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken de yer aldı.

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