Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya'yı ziyaret etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya ilçesini ziyaret etti.

Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesini ziyaret eden Vali Dallı, daha sonra Tosya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Dallı, Tosya'nın her zaman övünç kaynağı olduğunu söyledi.

Tosya OSB'de faaliyetlerini sürdüren iş adamlarının başarılarının devamını dileyen Dallı, "Tosya OSB'nin genişlemesi gündemde, genişleyecek. Orada bir dere var, onun ıslahıyla ilgili çalışma başlatacağız. Huzurevi personelimize de çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları işin parayla karşılığı olmaz. Hepsi fedakarca çalışıyor." dedi.