Kastamonu'da uyuşturucu imal edilen bağ evine baskın

Tosya Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen bir bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında İ.D. isimli şüpheli yakalandı, 371 kök kenevir bitkisi ve sentetik ecza hapları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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