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        Kastamonu'da uyuşturucu imal edilen bağ evine baskın

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu imalatı yapılan bağ evine düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:38 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:40
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        Kastamonu'da uyuşturucu imal edilen bağ evine baskın
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu imalatı yapılan bağ evine düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        Tosya Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen bir bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında İ.D. isimli şüpheli yakalandı, 371 kök kenevir bitkisi ve sentetik ecza hapları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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