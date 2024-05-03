Kastamonu'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
Kastamonu'da hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.
Kastamonu'da hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Hükümlünün üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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