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        Kastamonu'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

        Kastamonu'da hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 00:10 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:10
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        Kastamonu'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
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        Kastamonu'da hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Hükümlünün üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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